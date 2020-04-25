"Aşı vizesi, ülkeler arasındaki seyahatlerde belki vizeden daha önemli hale gelecek”

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında göğüs hastalıkları, astım ve pandemi konusunda uzman ve uluslararası ilişkileri olan doktor bir arkadaşı ile yaptığı Koronavirüs görüşmesinden anekdotlar katardı. "Aşı vizesi, ülkeler arasındaki seyahatlerde belki vizeden daha önemli hale gelecektir" diyen doktor, aşının satılıp satılmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Türkiye'nin aşıyı bulması halinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satışa izin vermeyeceğini düşündüğünü ifade eden Çekirge, yazısının devamında, "Her ülke yönetimi “satmayacağını” şimdiden açıklamalıdır. Liderler söz vermelidir. Dünya Sağlık Örgütü ya da BM, liderlere bunu sormalıdır" dedi.

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