'Aşı Programı Teşviki': Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs'le mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında rol üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Covid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti. Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aile hekimliklerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi.