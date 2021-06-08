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Koronavirüs

Aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gelebilir; işte masadaki formüller

08 Haziran 2021 07:54

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almanın gerekli olduğu belirtildi. Buna göre Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması planlar arasında bulunuyor.

Türkiye'de Koronavirüs salgını gölgesinde yaşam devam ederken, pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının gerçekleşmesi için bazı önlemlerin alınması gündeme geldi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.
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