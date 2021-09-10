Aşı olmayan TikTok fenomeni, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'li TikTok fenomeni Alexandra Blankenbiller, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Blankenbiller, son anlarını çektiği video ile hesabından paylaştı, takipçilerini 'aşı olmaya' çağırdı.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki TikTok fenomeni Alexandra Blankenbiller, aşı yaptırmayı reddetti. TikTok fenomeni, Koronavirüs nedeniyle Ağustos ayında hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın, semptomları daha ağır gösterdiği için hastanede tedavi altına alındı. Blankenbiller, hastanede geçirdiği 9 günün ardından hayatını kaybetti.

Son anlarını da yine TikTok hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. TikTok’ta 16 binden fazla takipçisi olan Alexandra Blankenbiller, ‘Fazla enerjim yok, bu yüzden hızlı davranacağım.’ sözleriyle son videosuna başladı.

"Beklememeliydim"

Blankenbiller, ‘Aşı olmadım. Aşı karşıtı değilim. Sadece korkuyordum ve bu konuda kendi araştırmamı yapmak istemiştim. Bunun bir hata olduğunu anlıyorum. Beklememeliydim. Eğer aşı konusunda yüzde 70 bile eminseniz gidip hemen aşı olun. Çünkü bu sayede benim gibi sonunuz hastane olmayacak.’ dedi.

Blankenbiller’in bu videosu 834 bin kişi tarafından izlendi. Florida eyaleti son günlerde salgının başından beri en yüksek vaka ve ölüm oranlarını görmeye başlamıştı. Genç kadın, videonun yayınlanmasının ardından 9 gün sonra hayatını kaybetti.