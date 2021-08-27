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Koronavirüs

Aşı olmamışlardı; aynı aileden 3 kişi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Ailenin bazı fertleri de Koronavirüs karantinasında

27 Ağustos 2021 16:14

Ordu’da Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içinde Koronavirüs'ten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.

Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağusto'ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de Koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi. (DHA)

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