Aşı olan MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

14 Ocak tarihinde Koronavirüs aşısı yaptırdığını açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

MHP'nin doktor kökenli milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından hekim olarak Koronavirüs aşısı yaptırdığını "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum" sözleriyle açıklamıştı.

MHP'li vekil Taşdoğan, dün Twitter hesabından düzenli olarak yaptırdığı Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."