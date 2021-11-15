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Koronavirüs

Aşı karşıtları parti kurdu: Dayatmasız Yaşam Partisi

"Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur; her partiden kişiler, üye olabilir partimize"

15 Kasım 2021 17:57

Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.
 
Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu. Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.

"Pandemi mücadelesi tamamlanınca parti kendini feshedecek” 

Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kovid-19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Partinin kurucusu Özhan, “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek” açıklamasını yapmıştı.
 
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