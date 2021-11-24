Aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Florida eyaletinde Covid-19'a karşı alternatif tedaviler üzerine bir zirve düzenleyen 7 aşı karşıtı doktor, Koronavirüs'e yakalandı.

Ocala'daki World Equestrian Center'da düzenlenen zirvede Dr. Bruce Boros kalabalığa, "16 aydır eşim ve ben ivermektin kullanıyoruz. Hayatımda hiç daha sağlıklı hissetmedim" demişti.

71 yaşındaki aşı karşıtı doktorun 2 gün sonra Koronavirüs olduğu, etkinliği organize edenler tarafından açıklandı.

Organizatör Dr. John Littell, Daily Beast'e yaptığı açıklamada 800 ila 900 kişinin katıldığı etkinlikten günler sonra Boros'un yanı sıra 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığını belirtti.

Littell, konferansın bir süper bulaştırıcı etkinliği olduğu iddialarını reddederek doktorların hastalığı Florida'ya gelmeden önce kaptığını iddia etti.