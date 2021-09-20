Aşı karşıtı gazeteci Kes, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı propaganda yapan gazeteci Erol Kes, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı propaganda yapan gazeteci Erol Kes, bir süre önce Koronavirüs'e yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşması üzerine yoğum bakıma alınan Kes, dün hayatını kaybetti.

Sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında Koronavirüsünün uydurma olduğu ve aşının gizemli bir oyun olduğunu öne süren Kes'in hayatını kaybetmesi kendi haber sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:

"Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce Koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi."