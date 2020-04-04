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Koronavirüs

Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Ovalı: Virüsün çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik

04 Nisan 2020 15:21

Koronavirüs'e karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız” dedi.

'COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme' çalışmalarının üyesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf da paylaşıyor.

Ovalı dün attığı tweette ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik” dedi. Ovalı, “Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı…” bilgisini verdi.

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı’nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Ovalı ayrıca, kendisi hakkında televizyonda yayınlanan bir programdaki yorumları için bir meslektaşına da sitem etti. Ovalı paylaşımında, “Ben laboratuvarda covid19 virusu ile çalışırken her akşam televizyonlarda konuşan çok unvanlı bir profesör. Ben laboratuarda iken hakkımda ileri geri konuşmuş. Kolay gelsin be hocam. Sen konuşmaya devam et. Bende çalışmaya…” dedi.

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