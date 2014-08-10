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Yaşam

Ashton Kutcher intihalle suçlanıyor

Oyuncu Ashton Kutcher’in, kurduğu A+ sitesindeki haberlerin Huf-fington Post, The Daily Dot ve BuzzFeed’den kopyala yapıştır olduğu anlaşıldı

10 Ağustos 2014 15:24

ABD’li aktör Ashton Kutcher, intihal etmekle suçlanıyor. Kutcher’ın 2011’de kurduğu internet haber sitesi A+’ın içeriğinin aşırma haberlerden oluştuğu gün yüzüne çıktı. A+ sitesindeki editörlerin ve Ashton Kutcher’ın, özellikle Huffington Post, The Daily Dot ve BuzzFeed gibi haber sitelerinden aldıkları haberleri “Kopyala- Yapıştır” yöntemiyle kullandıkları ve hiçbir kaynak göstermedikleri ortaya çıktı.

 

Dava açacaklardı

 

Taraf’ta yer alan habere göre, haberlerinin çalındığını fark eden yazarların çoğu, sosyal medyada, kendi gazetelerinin ve Kutcher’ın sitesinin ekran resmini paylaşarak isyan etti. Oyuncu ve site yönetimi hakkında ağır suçlamalarda bulunan yazarlar, site hakkında hukukî işlemleri başlatacaklarını da söyledi. Bunun üzerine harekete geçen A+ editörleri, kopyala yapıştır şeklinde kullandıkları haberlerin hepsini sitelerinden kaldırdı.

 

100 günde 30 milyon ziyaretçi

 

2011’de kurulan A+, yayınladığı güncel haberlerle, dünyada bir fark yaratmayı hedeflediğini belirtmişti. Site, 2013’te yaptığı açıklamada, 100 gün içinde 30 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını ve internet haber portalları içinde en hızlı büyüyen site olduğunu iddia etmişti. Kutcher’ın da sürekli olarak Instagram ve Twitter hesaplarından web sitesinin reklamını yapması, siteye giren ziyaretçi sayısını büyük ölçüde etkiliyor. 

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