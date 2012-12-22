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Ashton Kutcher ile Demi Moore çiftinin 7 yıllık evliliği bitiyor

Kutcher, boşanmak istemesinin nedenini, 'şiddetli geçimsizlik' olarak belirtti

22 Aralık 2012 13:45

ABD’li aktör Ashton Kutcher (34), kendisinden 16 yaş büyük eşi aktris Demi Moore'a (50) boşanma davası açtı.

Kutcher, Moore ile 7 yıllık evliliğine son vermek için sunduğu boşanma dilekçesinde, boşanmak istemesinin nedenini, "şiddetli geçimsizlik" olarak belirtti.

Moore, geçen sene Kutcher ile evliliğini bitirdiğini açıklamış, ancak boşanma dilekçesi vermemişti.

Kutcher'ın boşanma dilekçesinde, çiftin evlilik sözleşmesine değinilmedi.

Kutcher ve Moore 2005 yılı Eylül ayında evlenmişti.

Moore, Kutcher'dan önce ünlü aktör Bruce Willis ile evliydi. Moore'un Willis ile 13 yıllık evliliğinden Rumer, Scout ve Tallulah Belle adlarında 3 kızı bulunuyor.

Willis de 2009 yılında manken ve aktris olan Emma Heming ile evlenmişti.

Willis'in nikahına çocuklarının yanı sıra Moore ve Kutcher çifti de katılmıştı.

Kutcher'ın bir süredir aktris Mila Kunis ile birlikte olduğu biliniyor.

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