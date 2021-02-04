Ashton Kutcher'dan Bridgerton hayranı Mila Kunis'e: Porno izliyor sandım, diziymiş

Ünlü Hollywood yıldızı Ashton Kutcher oyuncu eşi Mila Kunis'in Netflix'in rekor kıran dizisi Bridgerton hayranlığıyla dalga geçti. Kunis, gece geç saatlere kadar dizi izlediğini ve Kutcher'ın uyanıp şaşırdığı anları şöyle aktardı: "5. bölümün zirve noktasında uyandı ve bu fazla bir bilgi ama 'Porno mu izliyorsun?' diye sordu. Kafası karışmıştı"

"TODAY with Hoda and Jenna" isimli programa katılan Kutcher-Kunis çifti, Brigerton dizisine hayranlıklarından bahsetti.

Diziye başlayıp bırakamadığını söyleyen Kunis, Kutcher'ın gecenin yarısında uyandığı anlaır şöyle anlattı: "5. bölümün zirve noktasında uyandı ve bu fazla bir bilgi ama 'Porno mu izliyorsun?' diye sordu. Kafası karışmıştı"

Kutcher da eşinin izlediği diziyle ilgili şunları söyledi: "Gecenin bir yarısı izliyordu ve ne olduğunu bilmiyordum. 'Yatakta bir başkası mı var?' diye düşündüm. Korkunçtu."

Kuthcher eşi Kunis'e şaka yaparak "Beni bu diziyle aldatıyorsun" dedi.