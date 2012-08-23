T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Aseton ve naftalin yasaklanıyor!

Yasaklanması gündemde olan kimyasalların; aseton, naftalin, çinko oksit, amonyum nitrat, kömür zifti, gaz yağı, kloroetilen, nikel, toluen ve kloroformun olduğu belirtildi

23 Ağustos 2012 14:46

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek riskli kimyasalların listesini açıkladı. Llistede, aseton, naftalin ve gaz yağı da yasaklanacaklar listesinde yer aldı.

Özellikle sanayi sektöründe yoğun kullanılan bu kimyasalların, AB uyum süreci çerçevesinde çok yakında yasaklanmasının gündemde olduğuna işaret edilen açıklamada, bunlar arasında aseton, naftalin, çinko oksit, amonyum nitrat, kömür zifti, gaz yağı, kloroetilen, nikel, toluen ve kloroformun da bulunduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, Türkiye'nin AB kimyasallar mevzuatına uyum sağlaması halinde, sanayinin temel girdileri arasında yer alan bu kimyasal maddelerin kısıtlanması veya yasaklanmasının gündeme geleceğini ifade etti.

Dolayısıyla bu kimyasallarla iştigal eden sanayicilerin zor durumda kalmamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

''Öncelik listesinin yayımlanmasıyla, sanayicimizde bu konudaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. Sonuçta ya kimyasalın üretim prosesi ve kullanım biçimleri değiştirilerek ya da daha çevre dostu alternatif maddeler bulunarak insan ve çevrenin o kimyasala maruz kalma yoğunluğu azaltılmış olacak.''

ETİKETLER

asetonyasakaseton zarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24