Aseton ve naftalin yasaklanıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek riskli kimyasalların listesini açıkladı. Llistede, aseton, naftalin ve gaz yağı da yasaklanacaklar listesinde yer aldı.

Özellikle sanayi sektöründe yoğun kullanılan bu kimyasalların, AB uyum süreci çerçevesinde çok yakında yasaklanmasının gündemde olduğuna işaret edilen açıklamada, bunlar arasında aseton, naftalin, çinko oksit, amonyum nitrat, kömür zifti, gaz yağı, kloroetilen, nikel, toluen ve kloroformun da bulunduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, Türkiye'nin AB kimyasallar mevzuatına uyum sağlaması halinde, sanayinin temel girdileri arasında yer alan bu kimyasal maddelerin kısıtlanması veya yasaklanmasının gündeme geleceğini ifade etti.

Dolayısıyla bu kimyasallarla iştigal eden sanayicilerin zor durumda kalmamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

''Öncelik listesinin yayımlanmasıyla, sanayicimizde bu konudaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. Sonuçta ya kimyasalın üretim prosesi ve kullanım biçimleri değiştirilerek ya da daha çevre dostu alternatif maddeler bulunarak insan ve çevrenin o kimyasala maruz kalma yoğunluğu azaltılmış olacak.''