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Sağlık

Aşermenin psikolojik olduğu kanıtlandı

ABD'de yapılan bir araştırma gebelikte aşermenin hormonlardan kaynaklanmadığını ortaya koydu

20 Ekim 2014 13:52

Amerikalı bilim damlarının araştırması, gebeliğin genellikle ilk 3 ayında görülen bazı yiyeceklere aşırı düşkünlüğün hormonlardan kaynaklanmadığını gösterdi. Bilim adamları, gebelerin "sosyal olarak daha fazla kabul görmeleri nedeniyle" fetüsün daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu ya da hormonların değiştiği bahanesiyle çikolata gibi şekerli yiyeceklere sarıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlanan araştırmada aşermenin fizyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ve tamamen psikolojik olduğu vurgulandı. Araştırmaya imza atanlardan Natalia Orloff,  aşırı kilo alımını önlemek için gebelere özellikle atıştırma isteğini artıracak çikolata gibi şekerli besinlerden fazla tüketmemeleri uyarısında bulundu.

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