Asena rakibini seçti: Leyla Ali

İki yıldır kick-boks öğrenen ve milli takıma seçilmeye çalışan Asena, Çılgın Sedat’ın Kanal 13’teki “Çılgınla Her Telden” adlı programına konuk oldu.

Aynı zamanda kick-boks hocası olan Çılgın Sedat’la bir gösteri maçı yapan Asena, “İki maçım var. Onları kazanırsam Milli Takım’a seçileceğim. Düzenli olarak antrenman yapıyorum. Amacım uzun vadede Muhammed Ali’nin kızı Leyla Ali’yle maç yapmak. Birkaç yerim kırılabilir, yüzümün şekli değişebilir. Ama bu işte teknik daha önemli. Leyla’yı neden yenmeyeyim” dedi.