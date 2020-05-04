Asena Özkan Kaptanoğlu boşanma davası açtı: Şiddet gördüm, tehdit edildim, hakarete maruz kaldım

Oyuncu Asena Özkan Kaptanoğlu, 4 yıllık eşi işadamı Ayberk Kaptanoğlu’na İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Eşinin lüks araba düşkünü olduğunu, sadakatsiz davranışlarda bulunarak bol para ile gününü gün ettiğini öne süren Kaptanoğlu, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.



Hürriyet'in haberine göre; mahkemeden bir aylık tedbir kararı da aldıran ünlü oyuncu kendisi ve 3 yaşındaki kızı için aylık 45 bin lira tedbir nafakası ile 10 milyon lira tazminat talep etti.



Oyuncunun avukatı dilekçede "Hayatının en verimli yıllarında davalı ile evlenen Kaptanoğlu, eşinin ısrarı nedeniyle çalışmamış, iş hayatından kopmuştur" açıklamasını yaptı.