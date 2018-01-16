Asena Atalay'a eleştiri: Görüntü var ses yok, prompter'ı okumakta zorlanıyor

Habertürk yazarı, Magazin D sunucusu Asena Atalay'ın performansını eleştirdi.

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in bir fotoğrafını tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafına benzeten Asena Atalay, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Habertürk yazarı Mustafa Doğan, Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin sunucusu aynı zamanda Beşiktaşlı Caner Erkin'in eski eşi olan Asena Atalay'ın performansını köşesinde eleştirdi.



Doğan'ın "Görüntü var, ses yok!" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2018) yazısı şöyle:



10 Ekim 2016’da, “Medyatik olmak sunuculuğa yeter mi?” başlıklı bir yazı yazmış, Magazin D’nin sunucusu Asena Atalay’ın performansını eleştirmiştim.



Geçen hafta Hayko Cepkin’in bir fotoğrafını tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafıyla yan yana paylaşıp dalga geçen Asena Atalay...



Aynen şöyle yazmışım o gün…



“Sırf magazin figürü olduğu ve ilginç kıyafetler giydiği için birinin sunucu yapılmasını anlamak mümkün değil. Daha enteresanı ise iki sezondur önündeki prompter’ı okumakta zorlanan birinde ısrar edilmesi...”



Aradan aylar aylar geçti, hem sunuculuk performansı hem de pozisyon olarak hâlâ aynı yerde Atalay.



Kanalın imajı, izleyiciye saygıyı geçtim, bir meslek ancak bu kadar değersizleştirilebilir!