ASELSAN mühendeslerinden 'KATMER'

ANKARA, (DHA)- ASELSAN tarafından geliştirilen \'KATMER\' adı verilen yöntemle, daha küçük ve güçlü radar ve elektronik harp cihazları üretilebilecek.

ASELSAN\'da geliştirilen Çok KATmanlı Mikrodalga sERamik (KATMER) teknolojisi kullanılarak 30 kata kadar üretilebilen mikrodalga devreler ile oluşturulan mikrodalga modüller, klasik yöntemlerle üretilen modüllere göre çok daha küçük hacme sığdırılabiliyor. Milli ve yerli olarak geliştirilen teknik ile uydu/uzay çalışmalarında büyük avantaj elde ediliyor. İletim hatlarının üçüncü boyuta yerleştirilebilmesi sayesinde, mikrodalga modüllerin harici baskı devre kartlarına gerek kalmayacak şekilde tasarlanabilmesi mümkün hale geliyor. Bu nitelikleriyle KATMER teknolojisi, özellikle çok sayıda mikrodalga modül içeren radar ve elektronik harp sistemlerinin daha küçük hacimde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Yeni teknik, çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı askeri ve uzay uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılıyor.

ASELSAN MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

KATMER teknolojisi, malzemesinin iletken hatlar ve geçitlerle (via) işlenerek tabakalar halinde üst üste dizilmesi ve fırınlanması yöntemi ile katmanlı seramik devre oluşturma teknolojisi olup; geniş bir frekans bandında elektronik kart ve modül yapımında kullanılıyor. Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknoloji tamamen ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen süreçler ve bilgi birikimi ile ülkemize kazandırıldı.

ASKERİ VE UZAY STANDARTLARINDA ÜRETİM

Bu teknoloji ile kara, hava, deniz ve uzay platformları için geliştirilen radar, elektronik harp ve uydu sistemleri için tasarlanan mikrodalga modüller, sızdırmaz yapıda ve yüksek güvenilirlikle askeri ve uzay standartlarına uygun olarak çok sayıda üretilebilecek. KATMER Devre Üretim faaliyetleri, 75 bin m2\'si kapalı olmak üzere 350 bin metrekaralik alanda yer alan ve alanında dünyadaki sayılı tesislerden biri olan ASELSAN Gölbaşı tesislerinde sürdürülüyor.



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