ASELSAN; Google, Apple ve Microsoft'u geride bıraktı

ANKARA, (DHA) - ASELSAN, \'Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması\' sonuçlarına göre; Google, Apple ve Microsoft\'u geride bırakarak, ilk sırada yer aldı.

ASELSAN, 1 yıl önce yapılan araştırmada da \'Mühendislik/IT\' alanında \'en çok beğenilen şirket\' olmuştu. Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan \'En Çekici İşveren Araştırmaları\'nın Türkiye ayağı, 6\'ncı yılında, 46 üniversiteden 41 bin 117 öğrenci ve ortalama 3 yıldır iş hayatında olan 13 bin 116 genç profesyonelden edinilen bilgilerle hazırlandı. Araştırma, Harvard Business Review Türkiye Dergisi\'nin eylül sayısında yayımlandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, araştırmaya ilişkin

\"Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye’nin en parlak gençlerini ASELSAN’a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla sorumlulukla çalışacağı bir iklim yaratmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN’da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.



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