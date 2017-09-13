Asbestli fabrikanın yıkımında yürütmeyi durdurma kararı

Ankara 7'inci İdare Mahkemesi, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle, Havagazı Fabrikası'nın yıkımını durdurdu. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, fabrikanın acilen karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, asbestli olduğu belirtilen Havagazı Fabrikası’nın yıkımı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Bu karar doğrultusunda acilen Havagazı Fabrikası karantinaya alınmalı” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da “Mahkeme kararı da Ankaralının hayatının nasıl tehlikeye atıldığını göstermiştir” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Maltepe Havagazı Fabrikası’nın yıkımına başlaması üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, halk sağlığı tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Fabrikada asbest bulunduğunu belirten kurumlar, yıkımın durdurulmasını istemişti.

“Ankaralılar, rüzgârlı havalarda asbest soluyor”

Başvuruyu karara bağlayan Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, yıkımın asbest yönetmeliğine uygun yapılmadığının tespit edildiğini aktardı.

Raporda, insan sağlığı açısından tedavisi mümkün olmayan hastalıklar yaşanabileceğinin kaydedildiğini söyleyen Candan, şunları söyledi:

“Halk sağlığı tehdit edilmeye devam ediyor. Hala ciddi bir koruma önlemi alınmamış. Yapı hala uçuşan bez ve plastik brandalarla trajikomik bir şekilde yarım yamalak kapatılmış. Rüzgârlı havalarda Ankaralı asbest soluyor. Halkın sağlığını umarsızca tehdit eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görevden acilen el çektirilmeli. Mahkeme kararı da Ankaralının hayatının nasıl tehlikeye atıldığını göstermiştir.”

“Akciğer kanserine neden oluyor”

“Asbeste karşı bir duyarlılık yaratan bir aydınlanma mekânı haline de geldi” diyen Candan, fabrikanın “bilim, teknoloji bilinçlenme ve aydınlanma müzesi” yapılmasını önerdi.

Asbestin 10-15 yıl içinde etkisini gösterdiğini dile getiren Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Asbest sinsi, 10, 15 yıl içinde mezotelyema akciğer kanserine neden oluyor. Kanuni zaman aşımı için de kendiler için rahatlatıcı. O yüzden böyle bir riski aldılar ve yanlış yaptılar” dedi.

“Acilen karantinaya alınmalı”

15 Şubat’ta, 350 ton asbestli malzeme bulunan fabrikanın yıkımının riskli olduğuna dair açıklama yaptıklarını hatırlatan Bulut, şöyle devam etti:

“Bu açıklamadan 10 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi hiçbir koruyucu önlem almadan, asbest yönetmeliğine aykırı bir şekilde, karantina işlemi yapılmadan 25 Şubat’ta elektrik santralinin yıkımına başladı. Biz yüzey ölçümleri aldırdık ve oralarda belli noktalarda asbestin dağıldığını tespit ettirdik. Kurumlara ve her yere başvuruda bulunduk. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk ve hatta 1 Mart itibariyle binanın yıkımına ilişkin İdari Mahkeme’de dava açtık ve yürütmeyi durdurma aldık. Bu süreç içinde Büyükşehir Belediyesi özellikle kamuoyunda çıkıp, yanıltıcı açıklamalar yaptı. Oysa 25 Şubat’ta yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikası’nın iki gün içinde hiçbir önlem alınmadan büyük bir bölümü yıkıldı. 27 Şubat’tan itibaren de oraya bir iş güvenliği uzmanı Rahmi Baysal atandı. Uyarılarımız nezdinde bazı adımlar atılmaya başlandı. Hiçbirisi de hem kurumlar hem devlet yetkilileri ve uzmanlar o alandaki ölçümleri kamuoyuna açık ve şeffaf bir biçimde yayınlamadılar ve düzenli olarak ölçüm alarak halkı bilgilendirmediler ve hepimizin sağlığını tehdit ettiler. Yürütmeyi durdurma kararı sürecinde o alandaki asbestli bölümü yıkmadıklarını ifade ettikleri için bir de tespit davası açtık. Tespit davamız bizim İdari Mahkeme’de süren yürütmeyi durdurma devam ettiği için onunla birleştirilmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde açtığımız dava kapsamında bilirkişi heyeti inceleme yaptı ve bilirkişi raporu da asbest varlığını doğruladı. Son olarak Ankara 7. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğrultusunda acilen Havagazı Fabrikası karantinaya alınmalı.”