Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı'ndan çağrı: Türkiye'ye ölümü solutmayın

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binalarda asbeste karşı önlem alınmadığına dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve belediyelere çağrı yapan Ensari, “Türkiye’ye ölümü solutmayın” dedi.

ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinde binalar yıkılırken asbeste karşı yeterli önlem alınmadığını anlattı. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ensari, yıkım öncesinde asbeste karşı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirterek, İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde depremin ardından, hasarlı binaların yıkılmasını örnek gösterdi.

"Depremden kurtulanlar, alınmayan önlemler nedeniyle kanser hastası adayı"

Ensari, depremden kurtulan yurttaşların asbeste karşı alınmayan önlemler nedeniyle “kanser hastası adayı” olduğunu söyledi. Ensari, yıkımlar sırasında sokakta oynayan çocukların bile asbest riski altında olduğunu belirterek, “En üzücü durum ise gerçekten yoğun miktarda maruz kalan sokakta oynayan çocuklarımızın 30’lu yaşlarda kanser hastası olma riskidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı maalesef bu yıkımlarla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı” dedi.

"Toz bastırma veya perdeleme sistemleri uygulanmalı"

Ensari, belediyelerin de bu konuda önlem alması gerektiğini kaydederek, bu önlemlerin neler olduğunu açıkladı. Toz bastırma sistemleri veya toz perdelerinin uygulanması gerektiğini dile getiren Ensari, belediyelere ve Çevre Bakanlığı’na “Türkiye’ye ölümü solutmayın” diye seslendi.