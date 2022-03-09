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Sağlık

Asbest nedenli 400 kanserli köy tespit edildi: Yaklaşık 100 bin kişide kanser vakası görüldü

Türkiye'de 1970-2020 yıllarında üniversiteler tarafından yapılan araştırmaları inceleyerek, asbest maddesine bağlı kanser vakalarının görüldüğü köylerin haritası çıkarıldı

09 Mart 2022 16:18

1970-2020 yılları arasında asbest maddesine bağlı kanser vakalarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 400 köyde yaklaşık 100 bin kişide görüldüğü bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Lüfti Çöplü, Türkiye'de 1970-2020 yıllarında üniversiteler tarafından yapılan araştırmaları inceleyerek, asbest maddesine bağlı kanser vakalarının görüldüğü köylerin haritasını çıkardı. Çöplü, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 400 köyde yaklaşık 100 bin kişinin asbestten etkilendiğinin belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de 1970'li yıllara kadar özellikle İç Anadolu ve ardından Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan akciğer kanseri vakaları sonucunda üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda köy evlerinin duvar sıvası ile çatısında kullanılan ve dayanıklı madde olarak bilinen asbestin akciğer kanserine neden olduğu belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Lüfti Çöplü de üniversitelerin yaptığı araştırmaları inceleyerek, asbeste bağlı kanser vakalarının görüldüğü köylerin haritasını çıkardı. Haritaya göre İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 400 köyde yaklaşık 100 bin kişinin asbestten etkilendiği görüldü.

"Asbest solunduğu zaman akciğerde birçok hastalığa yol açıyor"

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