Asansörlere hava yastığı mı geliyor?

Asansör kabinlerine taşıtlardaki gibi hava yastığı sistemi yerleştirilmesinin, olası kazalarda yaralanma ve can kaybını önleyebileceği bildirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karakılçık, asansör kazalarının dünyanın her ülkesinde yaşanabildiğini söyledi.

Kazalara karşı teknik önlem alınmasının yanı sıra asansöre konulacak görsel ve yazılı talimatnamelerin de kazaları önleyebileceğine dikkati çeken Karakılçık, bu konuda televizyonlarda yayınlanacak kamu spotunun, halkı bilinçlendireceğini kaydetti.

Son dönemdeki asansör kazalarının genellikle kabine bağlı halatın kopmasıyla meydana geldiğini vurgulayan Karakılçık, "Halat kopmalarında, fiziksel olarak bakıldığında kabin içindeki bireyin üzerine etki eden kuvvet yok. Yani uzay boşluğundaki gibi bir durum meydana geliyor. Asansör yere çarptıktan sonra birey de kabinin içindeki tabana çarpıyor. Kabin standardının yükseltilmesiyle de kazaların önüne geçilebilir. Otomobillerde olduğu gibi kabinlerin içine hava yastığı yerleştirilebilir" dedi.

‘Kabin düşerken cenin pozisyonu alın’

Kabinin düşmesi durumunda gösterilecek bazı reflekslerin de faydalı olabileceğini savunan Karakılçık, şunları aktardı:

"Sert, kırılgan iskelet yapısıyla korunan iç organlarımız yumuşak dokulu olduğu için darbeleri azaltmak amacıyla kaza anında duruş biçimi çok önemli. Dış darbeler esnetilerek, hem dış organlarımız hem de iç organlarımızın alacağı darbeler azaltılabilir. Kazada meydana gelebilecek yaralanmaları azaltmak için kabinde, bebeğin ana rahmindeki gibi cenin pozisyonunda durmak gerekir. Kabin düştüğü sırada kişi kendini mümkün olduğunca toplamalı ve küçülmelidir. Elleriyle başını, kollarıyla da vücudunu destekleyecek biçimde pozisyon alınabilir. Bu pozisyon, kazalarda yaralanma ve can kaybını kısmen azaltabilir."