Asansör faciasında 6 kişiye tutuklama talebi

Şişli'de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan asansör firması Geda Major'un ortaklarından Orhan Demirel, Torunlar GYO Muhasebe Müdürü Metin Karakoç, Şantiye şefi Önder Türksoy, asansör teknikerleri Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç savcılık sorgularının ardından haklarında ek gözaltı süresi verilerek Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geri gönderilmişti.

Ek gözaltı süresi 17.00'da dolacak olan 5 kişi tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Öğle saatlerinde de bugün gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilmişti. Böylece adliyedeki şüpheli sayısı 11 oldu.

Torun Center'da Cumartesi günü yaşanan iş cinayetinde 10 işçi yaşamını yitirmişti.