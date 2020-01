'As I Lay Dying' grubunun solisti tutuklandı

Grammy adayı 'As I Lay Dying' adlı heavy metal grubunun solisti Tim Lambesis, eski eşini öldürmesi için kiralık katil tutmaya çalışmaktan tutuklandı.

San Diego polis yetkililerinin açıklamasında, karısını öldürmek için birilerini aradığını öğrendikleri Lambesis'in, Oceanside'da tutuklandığı belirtildi.

Grup, 2007 yılında çıkardığı ve Billboard listelerinde 8. sıraya kadar yükselen 'An Ocean Between Us' dahil bugüne dek 6 albüm yaptı. Albümdeki bir parçayla grup, 'En İyi Metal Performans' dalında Grammy'e aday gösterilmişti.