T24 LogoT24 Logo
Magazin

'As I Lay Dying' grubunun solisti tutuklandı

Eski eşini öldürmek için birilerini aradığı öğrenilen Lambesis'in, Oceanside'da tutuklandı

09 Mayıs 2013 18:18

Grammy adayı 'As I Lay Dying' adlı heavy metal grubunun solisti Tim Lambesis, eski eşini öldürmesi için kiralık katil tutmaya çalışmaktan tutuklandı.

San Diego polis yetkililerinin açıklamasında, karısını öldürmek için birilerini aradığını öğrendikleri Lambesis'in, Oceanside'da tutuklandığı belirtildi.

Grup, 2007 yılında çıkardığı ve Billboard listelerinde 8. sıraya kadar yükselen 'An Ocean Between Us' dahil bugüne dek 6 albüm yaptı. Albümdeki bir parçayla grup, 'En İyi Metal Performans' dalında Grammy'e aday gösterilmişti.

ETİKETLER

as ı lay dyingtim lambesissolist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24