Arzum Onan: Evliliğimizde büyük hırslar olmadı

Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Onan, konuyla ilgili "Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik" ifadelerini kullandı

Arzum Onan, kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında dünya evine girdi. İkili, 2000 yılında oğulları Can'ı kucaklarına aldı. 46 yaşındaki Arzum Onan, evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Madame Figaro dergisinin bahar sayısına konuk olan Onan, şu ifadeleri kullandı:

Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.

Modellik ve oyunculuğun yanı sıra kariyerine heykeltıraş olarak devam eden Onan, en büyük arzusunu açıkladı. Arzum Onan, konuyla ilgili şunları söyledi: "En büyük arzum büyük meydanlarda heykellerimi görmek. İlk sergim için eserleri benim yapmadığıma dair söylentiler işittim. O zaman çok üzülmüştüm. Çok emek veriyorum bu işe."