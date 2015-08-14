Arya Stark'tan altıncı sezon öncesi ipucu

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Arya Stark'ı canlandıran genç oyuncu Maisie Williams, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gözlerinin altına soğutma pedi koyması Stark'ın 5. sezon sonunda kör olmasının 6. sezonda da kalıcı olacağı iddialarını güçlendirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir televizyon klasiğine dönüşen Game of Thrones dizisinin 5'inci sezon finalinde işlediği cinayetten dolayı Jaqen H’ghar tarafından cezalandırılan Arya Stark'ın kör olmuştu. Dizinin hayranları Arya’nın körlüğünün kalıcı olduğu iddia etmiş, ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Dizide Arya Stark karakterini canlandıran Williams’ın, Instagram hesabında paylaştığı videoda genç oyuncu çekimlerde taktığı 'kör lenslerinden' dolayı şişen gözlerine soğutma pedi koyarken görülüyor. Maisie Williams’ın bu paylaşımı iddiaları doğrular nitelikte.