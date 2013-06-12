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Çevre

Artvin'de taraftarlar 'madene hayır' diyerek yürüdü

ARTVİN’de dört büyük takım taraftarları bir araya gelerek 'Madene Hayır' yürüyüşü düzenledi, ardından da maden şirketi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

12 Haziran 2013 19:05

Artvin’de Kafkasör Dağı'nda, Genya ve Cerattepe mevkiilerinde başlatılması planlanan madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler devam ediyor. Kentte yapılan oturma eylemine bu kez dört büyük takımın taraftarları destek verdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftarları, Artvin’de bir araya gelerek Kafkasör Dağı'nda Genya ve Cerattepe’de altın madeni çıkartılmasını protesto etti. 'Renklerin Kardeşliği' adı altında toplanan yaklaşık 100 kişi, Kızılay İş Hanı önünden Cumhuriyet Caddesi’ne doğru sloganlarla yürümeye başladı. 'Renklerin kardeşliği madene hayır için bir arada' pankartı taşıyan eylemciler, daha sonra da madeni çıkartacak olan Özaltın firmasının bürosunun bulunduğu alanda oturma eylemi yaptı, alkışlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Rize İdare Mahkemesi 17 Şubat’ta verdiği kararla, Genya ve Cerattepe mevkilerinde maden ruhsatı için Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği 'yürütmeyi durdurma' kararını bozmuş ve bölgede maden çalışmalarının önünü açmıştı.

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