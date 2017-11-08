Artvin'de, organ nakli için doktorlar sahne aldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla aralarında başhekim, doktorlar ve hastane çalışanlarının da yer aldığı ekip, tiyatro gösterisi sundu.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Artvin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Sağlık Müdürü İrfan Akanlı, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaşlar katıldı. Organ nakli konulu sunumun ardından senaryosunu Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Gülten Bilmiş’in yazdığı ‘Her Bağış Bir Hayattır’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Artvin Belediyesi Öztürk Serengil tiyatro ekibi üyeleri ile aralarında Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi doktor İbrahim Düzcan ile doktorlar ve hastane çalışanlarının rol aldığı tiyatro gösterisinde organ nakli bekleyen bir hastanın organ bulmasıyla ailesin yaşadığı sevinç anlatıldı.İlgiyle izlenen tiyatro gösterisi sonrası izleyiciler arasından 20 kişi organ nakli için başvuru yaptı.



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