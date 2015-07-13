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Çevre

Artvin'de 'madene hayır' protestolarına Karabela'dan destek!

Cerattepe'de madencilik faaliyetine karşı verilen mücadele, çevrecilerin ve yöre halkının nöbet tutma eylemleri ile sürüyor

13 Temmuz 2015 16:09

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde madencilik faaliyetine karşı verilen mücadeleye bir destek de Kafkasör'de yapılan son boğa güreşlerinde Başaltı kategorisinde ikinci olan 680 kiloluk 'Karabela'dan geldi. boğasının gövdesine, ’Madene hayır’ ve ’Doğanın gerçek sahibi benim’ yazıları yazan 26 yaşındaki Tuncay Durmuş, doğa tahribatına her zaman karşı duracaklarını söyledi. Bölgede, çevrecilerin ve yöre halkının nöbet tutma eylemleri aralıksız sürüyor.

DHA'dan Adem Güngör'ün haberine göre,  Murgul’da yaşayan Durmuş, "Mezardaki babamı, ahırdaki boğamı bırakıp gitmek istemiyorum. Bu nedenle madene ve doğa katliamına karşıyım. Kafkasör’ü, Kafkasör yapan doğasıdır, boğasıdır. Yeşilidir, havasıdır, ağacıdır, suyudur" diyerek tepkisini Karabela ile dile getirdiğini anlattı.

Maden şirketine ait araçların geleceği yönünde gelen bir ihbar üzerine sabaha karşı harekete geçen Artvinli çevreciler, saat 05.00 sıralarında araçları park ederek Kafkasör Yaylası yolunu ulaşıma kapattı. Aralarında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Yeşil Artvin Derneği Başkaı Nur Neşe Karahan’ın da bulunduğu grup, saat 09.00’a kadar bölgede bekledi, ancak gelen olmaması üzerine nöbetçi bırakarak yolu trafiğe açtı.

İl merkezine inen ve esnaflarla görüşen çevreciler, Cerattepe’de olası bir müdahalede dükkanların kapatılmasını ve destek vermelerini istedi. Talebi kabul eden bazı esnaflar, görüşme sonrasında iş yerlerinin camlarına, ’Bu iş yeri Cerattepe’ye müdahale edildiği anda kapatılacaktır’ yazıları astı.

 

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