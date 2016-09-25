Artvin'de bir 'DiCaprio' sahnesi; ayı ile boğuştu, son anda kurtuldu!

Artvin'in Şavşat ilçesinde bağlı Şen köyünde ormanlık alanda mantar toplayan Nafiz Zengin (68), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kolu ve bacağından aldığı darbelerle yaralanan Zengin, bir süre ayıyla mücadele etti. Zengin, ayının korkarak bölgeden uzaklamasıyla kurtuldu.

Yaşlı adamın ayı ile mücadelesi, başrolünü ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun üstlendiği, Diriliş (The Revenant) filmini hatırlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ayının korkarak bölgeden uzaklaşmasının ardından Zengin, bir süre yürüyerek yakınlarından yardım istedi. Kısa süre sonra yakınları tarafından ormanlık alandan alınan Zengin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolu ve bacağına 20 dikiş atılan Zengin, yaptığı açıklamada, ailesi ile tatil için Bursa'dan Artvin'e geldiklerini bildirdi.

"Dişlerini vücuduma geçirdi"

Zengin, iki arkadaşıyla mantar toplamak için ormanlık alana gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla belirli aralıklarda ayrılarak mantar toplamaya başladık. Bir süre sonra aniden üzerime doğru koşan bir ayının geldiğini gördüm. Ayının bir anda üzerime atlamasıyla yere düştüm. Pençelerini koluma, bacağıma saplamaya ve ısırmaya başladı. Bir süre yerde ayıyla boğuştum. Dişlerini vücuduma geçirdi. Canımın yanmasıyla birlikte avazım çıktığınca bağırdım. Birkaç saniye sonra ayı korkmuş olacak ki üzerimden kalkıp hızla ormana doğru kaçmaya başladı. Böylece ayıdan son anda kurtuldum. Yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayıyla boğuşurken bir an öleceğimi düşündüm. Allah'ıma şükürler olsun beni aileme bağışladı."

Son yıllarda köylerinde ayı popülasyonun arttığını da vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:



"Ayıların yasalarla devlet tarafından koruma altında olduğunu biliyoruz. Yaban hayvanları gündüz bahçelerime ve evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Köylüler olarakgece dışarı bile çıkamaz olduk. Yaban hayatına köylüler olarak sahip çıkıyoruz amazaman zaman insanlara, hayvanlarımıza ve bahçelerimize zarar veriyorlar. Devletimizden zararların karşılanması noktasında yardım bekliyoruz."