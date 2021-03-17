Artvin Yusufeli'nde 50'ye yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde ahşap bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50'ye yakın eve sıçradığı belirtilen yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise angında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıkladı.

Artvin Valiliği de yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."

İçişleri: Büyük oranda kontrol altına alındı; acil yardım ödeneği gönderildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı" derken, konuya ilişkin şunları söyledi:

"AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."