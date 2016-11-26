T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Artvin Valiliği, Levent Üzümcü'nün oyununu gerekçesiz iptal etti!

Levent Üzümcü, kararı Twitter hesabından 'İptal edildi' dövizi ile birlikte duyurdu

26 Kasım 2016 14:48

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyun Artvin Valiliği'nce iptal edildi.

Levent Üzümcü'nün Artvin'deki Çoruh Üniversitesi'ne bağlı A. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak, ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunu Artvin Valiliği tarafından iptal edildi.

dihaber'in haberine göre; Levent Üzümcü, kararı Twitter hesabından 'İptal edildi' dövizi ile birlikte şu sözlerle duyurdu: “Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar valiler, belediye başkanları, rektörler, oyunlarımıza gelirdi. Günümüzde ise biz o şehirde oynamayalım diye gerekçe gösterilmeden sahneler elimizden alınıyor. Tüm Artvin seyircisinden özür dilerim. Sahnelerimiz son anda elimizden alınmazsa Trabzon ya da Rize oyununa beklerim.”

 

"İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar"

 

İptal gerekçesini bilmediğini dile getiren Üzümcü, oyunun daha önce de Antalya'da iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Üzümcü, “Sizce oyununun neden iptal edildi?” sorusuna ise, “Bilmiyorum, en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar” cevabını verdi.

ETİKETLER

Levent ÜzümcüAnlatılan Senin HikayendirArtvin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24