Artvin Valiliği, Levent Üzümcü'nün oyununu gerekçesiz iptal etti!

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyun Artvin Valiliği'nce iptal edildi.

Levent Üzümcü'nün Artvin'deki Çoruh Üniversitesi'ne bağlı A. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak, ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunu Artvin Valiliği tarafından iptal edildi.



dihaber'in haberine göre; Levent Üzümcü, kararı Twitter hesabından 'İptal edildi' dövizi ile birlikte şu sözlerle duyurdu: “Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar valiler, belediye başkanları, rektörler, oyunlarımıza gelirdi. Günümüzde ise biz o şehirde oynamayalım diye gerekçe gösterilmeden sahneler elimizden alınıyor. Tüm Artvin seyircisinden özür dilerim. Sahnelerimiz son anda elimizden alınmazsa Trabzon ya da Rize oyununa beklerim.”

"İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar"

İptal gerekçesini bilmediğini dile getiren Üzümcü, oyunun daha önce de Antalya'da iptal edildiği bilgisini paylaştı.



Üzümcü, “Sizce oyununun neden iptal edildi?” sorusuna ise, “Bilmiyorum, en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar” cevabını verdi.