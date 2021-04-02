Artvin’in Dereiçi köyünde onlarca evin kül olduğu yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart’ta yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, 50’den fazla evi kül etti. Harabeye dönen köydeki yangının ilk çıkış anına dair görüntülere ve itfaiye raporuna ulaşıldı. Rapora göre yangın bir vatandaşın evinin bacasında başladı ve rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Dosyada, yangının ilk çıkış anına ait görüntüler de yer alıyor.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının ‘taksirle yangına sebep olmak’ suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında araştırmalar yapıldı, deliller toplandı. Yine bu kapsamda itfaiye de bir rapor hazırladı. Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, rapora göre yangın bir vatandaşın evinin çatısında başladı ve ‘rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede bütün mahalleyi sardı.’ Raporda yangının çıkış sebebinin soba bacasından saçılan kıvılcımlar veya çatıdaki kabloların birbirine sürtmesi olabileceği de belirtildi.

Bir vatandaşın telefon kamerasıyla çektiği anlaşılan görüntülerde bir evin ahşap çatısında yangının nüveleri görülüyor. Ardından yangın diğer evlere de sıçrayarak yayılıyor. Savcılığın ‘taksirle yangına sebep olmak’ suçundan başlattığı soruşturma devam ediyor.

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