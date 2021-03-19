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60 ev kül oldu; Bakan Selçuk: Artvin’deki yangından etkilenenler için 1,5 milyon lira kaynak aktardık

İşte yangından geriye kalan kareler

19 Mart 2021 11:29

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Bakan Selçuk, 60 evin kül olduğu Artvin’deki yangın için 1,5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa edeceklerini bildirdi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" ifadesini kullandı.

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangında, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef oldu. Yangın faciasını anlatan Ayşe Aydın küçük bir ateşle başlayan yangının rüzgarla aniden yayıldığını belirterek “Küçük bir ateş vardı, rüzgar birden esti, her yeri alevler kapladı. Hiçbir şey anlayamadık birden yandı her yer. İnsanlar evlerden canlarını zor kurtardı, söndürmeye bile bakamadılar. Ben o esnada evde değildim karşı mahallede annemin yanındaydım. Ateşi gördük evin yanına geldik. Ama hiçbir şey yapamadık" dedi.

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İşte yangından geriye kalanlar:

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