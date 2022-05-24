Artvin'de HES yapılması planlanan bölgedeki ağaçlar mahkeme sonuçlanmadan kesildi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Çay Ağzı mahallesinde, yargı süreci devam eden hidroelektrik santralinin (HES) yapılacağı bölgedeki ceviz ağaçları, santrali yapacak şirketin çalışanları tarafından kesildi. Mahalle sakinlerinden Reyhan Aksoy, "Benim ineklerim şurada otluyordu. Gelip ağaçları kestiler. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Zamansız devirdiler, neredeyse hayvanların üstüne devriliyordu" dedi.

Ardanuç’a bağlı Çay Ağzı mahallesinde yapılması planlanan HES’e karşı açılan iki dava köylüler lehine sonuçlanmış, HES’i yapacak şirketin açmış olmuş üçüncü davada ise köylüler aleyhine karar verilmişti. Yargı süreci bir üst mahkemede devam ederken şirket, HES yapmayı planladığı alandaki ceviz ağaçlarını kesmeye başladı. Kesime gelen şirket çalışanları, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Mahalle sakinleri, ağaçların yargı süreci sonuçlanmadan kesilmesine tepki gösterdi.

"Şirket bu ağaçları keserek suç işlemiştir"

Mahalle sakini Reyhan Aksoy, "Benim ineklerim şurada otluyordu. Gelip ağaçları kestiler. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Muhtarımızı aradık, muhtarımız geldi. Zamansız devirdiler, neredeyse hayvanların üstüne devriliyordu. Yapanlar, ‘Biz HES'ten geliyoruz' dediler" diye konuştu.

Tepedüzü köyü muhtarı Elyesse Uygun ise şunları söyledi:

"Hukuksuz ve yasaya aykırı şekilde ceviz ağaçlarının kesimi, kanunu ve mahkeme kararını hiçe sayan HES'çi şirketin gelip istimlak alanındaki cevizleri zamansız kesmesinden kaynaklandı. Burada yaşayan vatandaşların, kadınların müdahalesine rağmen onları dinlemeyip ve herhangi birinden izin almayıp, gelip zorla alana tecavüz edip cevizleri kesmişler. Bu cevizlerin bu zamanda kesilmesi bile suçken devletin kurumlarında bu konuya bakan birisi yok. Normalde burada mahkeme kararı verilmemiş, daha dosya Danıştay'da, süreç devam ediyor, ona rağmen kanunun da önüne geçerek bunu yapmışlar. Biz de köylüler olarak duruma müdahale etmeye çalışıyoruz. Burada HES'in yapılmasına razı değiliz. Kanunun olurunu beklemek durumundayız ama onlar da beklemek durumunda. Bir an önce kanunun bizim lehimize karar vermesini bekliyoruz. Şu anda şirket bu ağaçları keserek suç işlemiştir.

"Gitsinler başka yerde HES yapsınlar"

Artvin İl Genel Meclis Üyesi Talip Işık da şöyle konuştu:

"2010 yılında beri burada bir HES problemi vardı. Biz mahkemeye verdiğimiz takdirde mahkeme lehimize karar verdi. Üçüncüde tekrar aynı bilirkişiler, mahkemenin lehimize karar vermesine rağmen kendileri tekrar mahkemeye verdiler. Danıştay'da dava sonuçlanmamıştır. Aynı zamanda buradan yukarıya altı tane köyümüz vardır. İl encümeni olarak buraya keşfe geldiğimizde, burada yeterli su olmadığını gözlemledik, o konuda da rapor tuttuk ama DSİ'nin de üstten bu 6 köye su götürmesi halinde bu derede hiç su akmayacağı anlaşılmıştı. Müteahhit, 'Bu su yetmese bile benim alacağım kilovatı ben güneş enerjisiyle tamamlayacağım' diye bir beyanda bulunmuştur. Madem buradaki su yetmeyecekse gitsinler başka yerlerde güneş enerjisiyle HES yapsınlar. Burada daha mahkeme sonuçlanmadan buradaki ağaçları kesmesinler. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz."

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Mesut Aksakal ve İYİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Selçuk Babacan da ceviz ağaçlarının kesildiği bölgeye giderek köy halkına destek verdi.