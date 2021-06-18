Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor

Artvee isimli yeni arama motoru sayesinde halka açık koleksiyonlar, sergi parçaları ve sanat eserleri, yüksek çözünürlüklü bir şekilde ücretsiz olarak internetten indirilebiliyor.

Birgün'ün Open Culture'dan aktardığına göre, başta Smithsonian Müzesi olmak üzere ABD'de bulunan birçok müzede sergilenen sanat eserlerine Artvee üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Artvee, kullanıcılarına müzelerin yanı sıra New York Halk Kütüphanesi, Şikago Sanat Enstitüsü gibi kurumların materyallerine de erişim olanağı tanıyor.

ABD'deki müzelerle sınırlı değil

Erişim sağlayabileceğiniz müze ve kuruluşlar ABD'dekilerle sınırlı değil, zira Amsterdam’daki Rijksmuseum ve Paris'teki Louvre, Orsay ve Orangerie gibi müzelere de buradan erişilebiliyor.

Artvee'den ulaşılabilecek mevcut sanat eserleri internetin ilk zamanlarıyla kıyaslandığında bir hayli fazla. Alınan bilgilere göre daha birçok sanat eserine online platformlarda erişim sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm bu gelişmelere cevaben bir soru çok sorulur oldu: Online sergileri en verimli şekilde nasıl gezebiliriz?

Artvee tam da bu soruya cevap veriyor. Artvee arama motorunu kullanarak soyut sanat, manzara, mitoloji, çizim, illüstrasyon, botanik, moda, figüratif sanat, din, hayvanlar, tatlılar, tarih, Japon sanatı gibi çok geniş bir yelpazedeki kategoriler filtre olarak uygulanıp arama yapılabiliyor.

Arama motoru, sanatçılara göre arama yapmaya da olanak sağlıyor. Rembrandt van Rijn, Claude Monet, Raphael, ve Sandro Botticelli gibi sanatçıların eserlerini Artvee'de yaptığınız aramalarla yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz.

Artvee'de Alphonse Mucha, Edvard Munch, ve Hilma af Klint gibi son günlerde popülerliği artan sanatçıların eserleri de bulunabiliyor.

Bunların yanı sıra politik illüstrasyonlar, kitap reklamı posterleri ve NASA'nın geleceğe yönelik vizyonuyla ilgili tasarlanan posterler gibi alışılmadık çalışmaları da görmek mümkün.

Eserlerin kamuya açık olması ve Creative Commons organizasyonu lisansına sahip olması nedeniyle onları esin kaynağınız olarak kullanabileceğiniz gibi direkt olarak çalışmalarınıza dahil de edebilirsiniz.