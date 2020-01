‘Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’ Taksim Sahne Pulcherie'de!

Tiyatroadam’ın oyunu ‘Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’ 25 Ocak Cumartesi Taksim’de sahnelenecek.

Sekiz oyuncunun yaklaşık otuz altı farklı kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynadığı, oyunun yönetmenliğini Ümit Aydoğdu yapıyor.

Arturo Ui karakterinden yola çıkarak, dünyaya dair bir çerçeve çizmeyi amaçlayan oyununda Aşkın Erol, Ayça Koyunoğlu, Berk Yaygın, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ ve Neslihan Arslan rol alıyor.

Tiyatro sanatının yaratıcı sahnesinden’ bir öykünün paylaşılacağı oyun seyircilerini şöyle çağırıyor:

Sekiz oyuncunun yaklaşık otuz altı farklı kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynadığı, müziklerin yine oyuncular tarafından, akapella (insan sesi) ile yapıldığı, Epik Tiyatro'nun özüne uygun, çağdaş bir yorumla sahneye koyulan bu oyunla, seyirciye, baş döndürücü bir tempo ve coşkuyla, eğlenceli bir biçimle, alışılagelmişin dışında bir tiyatro lezzeti sunmak amaçlanıyor.

Oyunumuzda sizlere, Bertolt Brecht’in sözleriyle bir öykü anlatacağız, tiyatro sanatının yaratıcı sahnesinden. Öykümüz Arturo Ui’nin dillere destan yükselişini anlatır. Peki kimdir bu Arturo Ui? Bir gangster mi, bir kahraman mı? Yükselmek için her yolu deneyen bir politikacı mı? Her yaptığı yanına ve cebine kar kalan bir işadamı mı? Yoksa yalnızca bir maceracı mı? Ne fark eder? Çünkü Arturo Ui bir kişi değil O yalnızca bir çerçeve.

Büyük ve küçük çıkarların yan yana gelmesiyle oluşan bir resim çerçevesi. Çerçevenin içindeki resimler değişebilir, değişti de. Dün değişti bugün değişiyor ve yarın da değişecek. Tıpkı insanlık tarihi boyunca dünyanın başına bela olan pek çok resim gibi.Hitler mesela; kim diyebilir ki ya da hanginiz diyebilirsiniz ki Hitler olmasaydı onca yıkım, kıyım olmazdı. Emin olun o olmasaydı da o çerçeve boş kalmazdı. İşte bu yüzden;



"Kişilerin yoktur bir önemi

Çerçevelerdir var eden o dönemi."

Alın işte; yan yana koyduk iki hikayeyi

Ama siz de görün resmi değil

Onu içine alan çerçeveyi.