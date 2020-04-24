Arto’dan Demet Akalın’a: Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun

Şarkıcı Arto, Demet Akalın'ın Şeyma Subaşı'ya yönelik, "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin” ifadesini eleştirdi.

Arto, “Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin! Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!” ifadesini kullandı.

Demet Akalın'ın sosyal medyada 'sosyal mesafe' uyarıları yapmasına karşın evinde doğum günü partisi vermesi de eleştirilere neden oldu. Akalın eleştirilere, "Bu evde yaşamıyoruz" yanıtını verdi. Akalın'ın doğum gününe Deha Bilimlier ve Özlem Yıldız gibi isimler de katıldı.