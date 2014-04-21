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Kültür-Sanat

Artnivo.com'dan online sergi: Paralel Trendler

Küratörler ve sanat danışmanları tarafından seçilmiş birçok eserin yer aldığı Artnivo.com'da Isabella İçöz küratörlüğünde oluşturulan ilk online sergi 'Paralel Trendler' bugün izleyiciyle buluşacak

21 Nisan 2014 21:12

Küratörler ve sanat danışmanları tarafından seçilmiş birçok çağdaş sanatçının eseri online sanat platformu Artnivo.com adresinde internet kullanıcılarının ilgisine sunuyor. Artnive’daki ilk online sergi İsabella İçöz küratörlüğünde yapılan “Paralel Trendler.”

‘Genç ve yükselen’ sanatçılara görünürlük ve ulaşılabilirlik imkanı sunmayı amaçlayan Artnivo,  önde gelen bazı sanatçıların limitli sayıda üretilmiş yapıtlarına da erişim imkanı sunuyor. Artnivo.com’da Burhan Doğançay'dan, Gülsün Karamustafa'ya, Leyla Gediz'den Güneş Terkol'a birçok değerli sanatçının eseri paylaşılırken Sinem Karaduman, Burak Ata, Erdal İnci, İsmail Şimşek, Özer Toraman, Engin Beyaz, Can Akgümüş, Canan Ustaoğlu gibi genç, yetkin isimlerin yeni ve farklı işleri sergileniyor.
Resim, heykel, enstalasyon, video, fotoğraf, desen, kolaj, özgün baskı gibi birçok medyum barındıran site aracılığıyla farklı fiyat aralıklarına sahip nitelikli eserler de satın alınabiliyor.

Artnivo internet sitesinde online sergileri ziyaret edilebilirken, güncel sanata dair haberler de paylaşılıyor. Çağdaş sanata dair güncel haberlere ulaşılabilen “Haberler” bölümünün yanı sıra site aracılığıyla koleksiyonerlik hakkında bilgiler, sanatçı atölyesi ziyaretleri, güncel sergi haberleri de siteye kaydolarak mail yoluyla takip edilebiliyor.

“Sanat Danışmanlığı” hizmeti ile koleksiyonerlere ve koleksiyonerliğe adım atmakta olan kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunan Artnivo, kişi veya kurumların taleplerine göre özel olarak koleksiyonların “doğru ve nitelikli şekilde kurgulanmasını” sağlamayı da vaat ediyor.  Eserlerin sergileneceği mekana bağlı olarak hedeflenen koleksiyonu şekillendirme hizmeti veren artnivo.com, ilgili koleksiyonun karakteristik olmasını amaçlıyor.

ETİKETLER

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