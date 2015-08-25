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Bilim / Teknoloji

Artık tweet'ler Google arama sonuçlarında masaüstünde de görünecek

Tweet'ler mobil aramalarda görünüyordu

25 Ağustos 2015 01:53

Google ve Twiitter'in mobil cihazlar üzerinde yapılan aramalar esnasında atılan tweet’lerin görünmesini sağlaması hizmetine masaüstüne de eklendi.

Mayıs ayında mobil üzerinde başlayan bu sistem artık masaüstü arama sonuçlarında da kullanılıyor olacak. Google arama yapılan konuyla ilgili tweet’leri en üstte ve kutucuklar halinde getirmeye başlayacak. Bu durum arama sırasında konuyla ilgili bir tweet yakalarsanız hemen iletiye dahil olabilmemiz sağlayacak. Öte yandan ilgi çeken tartışmalara dahil olmak isteyen kullanıcıların Twitter’a üye olmasını da motive edebileceği düşünülüyor.

Google ile Twitter’ın işbirlikleri giderek artıyor. Öte yandan Google’ın Twitter’ı satın alacağı dedikoduları ise hala devam ediyor. Google ile Twitter arasındaki ortak çalışma sinerjisinin çok yakında bir satın alma eylemine dönüşebileceği konuşuluyor.

Google’ın resmi bloğunda yayınlanan bu arama sonuçlarına tweet ekleme yeniliğinin çok yakın bir zamanda her yerde hayata geçeceği belirtiliyor ancak bir tarih verilmiyor.

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