Artık susacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile önce Zekeriyaköy’de bir restoranda yemek yerken görüldüğü iddia edilen, ardından Tatlıtuğ’un Meltem Cumbul ile ayrılmasına neden olan kadın olarak gösterilen Beren Saat, çıkan haberlere isyan etti

Son olarak, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir’de el ele yürürken görüldüğü gündeme gelen Beren Saat, “Hiçbir şey doğru değil. Çıkan haberleri yalanlayan açıklamalar yapmaktan artık yoruldum” dedi... Genç oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Her haberi yalanlayan açıklamalar yapmaktan artık gerçekten çok yoruldum. Aynı haberler defalarca yapıldı ve her seferinde bu haberlerin doğru olmadığını söyledim, yalanladım. Ama değişen bir şey yok... O yüzden artık susacağım, hiçbir şey söylemeyeceğim...”