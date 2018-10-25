Artık market alışverişleri buzdolabından yapılacak

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA ve Samsung iş birliğiyle geliştirilen akıllı buzdolabı SAP Forum İstanbul kapsamında tanıtıldı. Akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor. Ürün ayrıca carrefoursa.com’a bağlanarak alışveriş yapma imkanı da sağlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, elektronik etiketlerin yer aldığı dijital marketini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’da tanıttı. Yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP Sistemi’ne entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor.

BUZDOLABI EKRANINDAN CARREFOURSA.COM İLE ALIŞVERİŞ

Kullanıcılar dijital ekrana sahip akıllı buzdolabı üzerinden carrefoursa.com’a bağlanarak alışveriş yapma imkanı buluyor. Akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor. Ayrıca eve gidip buzdolabının içindeki ürünleri görmeye gerek kalmadan, cep telefonundan da istenilen tarif seçilerek sipariş verilebiliyor.

AKILLI ETİLKET DÖNEMİ

Bu süreçte müşteriler, olası fiyat değişimlerini anlık takip edebiliyor. SAP Sistemi’ne entegrasyonun bir diğer getirisi ise herhangi bir CarrefourSA marketindeki ürün satış miktarı, ciro bilgisi vb. ekonomik verilerin ve market içindeki trafiğin satışa olan etkisinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi.

\"MARKETLER DOĞRUDAN BUZDOLABINIZIN İÇİNE SIĞACAK\"

Teknolojiye ve dijital dönüşümlere çok önem verdiklerini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, \"Dijital dönüşümün öncüsü olmaya gayret ediyoruz. Akıllı buzdolabı carrefoursa.com’a doğrudan bağlanarak içindeki ürünlerden yemek tarifi sunmaya, eksik ürünleri tamamlamaya kadar çok geniş bir yeteneğe sahip. Buzdolabının üzerinden ürünler doğrudan sipariş edilebiliyor. Kendi tat profilinize uygun ürünleri beklemeksizin sipariş edebiliyorsunuz. Belki de geleceğin marketleri böyle olacak. Marketler doğrudan buzdolabınızın içine sığacak\" dedi.

ALIŞVERİŞ SIRASINDA KASADA BEKLEME SÜRESİ KISALIYOR

Akıllı etiketler sayesinde fiyatların doğru olacağını ve indirimlerin anında yansıyacağını belirten Kartallıoğlu, \"Çalışanlar da etiketleri tek tek değiştirmek için uğraşmayacak. Dijital yatırımlar personel verimliliğimizi artırıyor. Tüketicinin de hayatında önemli yer ediyor. Böylece alışveriş yaptıktan sonra kasada bekleme süresi oldukça kısalıyor\" diye konuştu.

CARREFOURSA’YA HIZLI TESLİMAT ÖDÜLÜ

SAP Forum İstanbul kapsamında düzenlenen SAP Kalite Ödülleri’nde CarrefourSA, Hızlı Teslim Kategorisi’nde Bronz Ödül’e layık görüldü. CarrefourSA, ödülü; Tedarik, Mal Hareketi, Stok Hareketi, Raporlar ve Diğer İşlemler çerçevesinde çevrim süresinde yüzde 43’e varan zaman tasarrufu, marketlerin ekranlarda geçirdiği süreden 1 saat 20 dakika tasarruf elde edilmesi, ekran sayısında yüzde 33 ve kolon sayısında da yüzde 50’ye varan sadeleşme, navigasyon niteliği taşıyan hiyerarşi yapının yaratılması ile kullanıcı dostu, zaman kazandırıcı ve adaptasyonu yüksek ekranların yaratılması, iade süresinde yüzde 20’ye yakın zaman tasarrufu vb. adımlarla kazandı.