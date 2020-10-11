Artık Koronavirüs taşımadığını söyleyen Trump: Görünen o ki bağışıklığım var

Fox News kanalı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren ABD Başkanı Trump, artık Koronavirüs taşımadığını söyleyerek virüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia etti.

En iyi standartlardaki testlerden geçtiğini ve 'harika' durumda olduğunu söyleyen Trump, "Görünen o ki bağışıklığım var. Dışarı çıkabilirim. Bilmiyorum, belki uzun zaman ya da kısa zaman için, belki ömür boyu geçerlidir, kimse kesin olarak bilmiyor. Ama benim bağışıklığım var" dedi.

Çok iyi hissettiğini ifade eden Trump, "Bilirsiniz, 'bağışıklık' kelimesinin bir anlamı var. Gerçekten koruyucu bir parıltıya sahip olmanın bir anlamı var. Bence buna sahip olmak oldukça önemli" diye konuştu.

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