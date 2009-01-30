Artık kanserle savaşamıyor

‘Tek amacımız rahat etmesini sağlamak’

'Çizmeleri ayağında ölmek istiyor’

Anılarını yazıyor

56 yaşındaki ünlü oyuncu Patrick Swayze’a yaklaşık bir yıl önce pankreas kanseri teşhisi konmuştu. ABD’de yayınlanan The National Enquirer dergisinin haberine göre tıp uzmanlarının en ölümcül kanser türleri arasında gösterdikleri hastalıkla mücadelesinde Swayze, doktorların yapılacak fazla bir şey olmadığını söylemeleri üzerine kendi iradesiyle tedavisini sona erdirilmesini istedi.Daha önce pankreasında kötü huylu bir tümör tespit edilmiş ve kanser karaciğere sıçradığı için cerrahi müdahale olanağı kalmamıştı. Bir yıldır kanserle mücadele eden Swayze, bu ay başında zatüre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, doktorların bir haftalık gözetimi altında kaldıktan sonra 16 Ocak’ta tabur edilmişti.The National Enquirer, hastaneden çıktıktan sonra Swayze’nin gün geçtikçe zayıfladığını yazdı ve Swayze’nin bir yakını şu sözlerine ter verdi: “Doktorların onun için yapacakları bir şey kalmadı. Hepimiz çevresindeyiz ve tek amacımız artık onun rahat etmesini sağlamak. Ameliyatı kaldıracak durumda değil ve kemoterapi de durduruldu. Sürekli kilo kaybediyor, zaten şu anda çok zayıf.”Aynı kişi Swayze’ın kendisini bir kovboy gibi gördüğünü ve çizmeleri ayağında ve geride hiçbir pişmanlık bırakmadan ölmek istediğini de söyledi.Son olarak bu ay başında televizyonda röportajı yayınlanan Patrick Swayze, programda şöyle konuşmuştu: “Bana beş yıl daha yaşamamın çok fazla iyimser bir düşünce olacağı söylendi. İstatistiklere bakarsanız iki yıl görünüyor. Yapmak istediğim pek çok şey var ve tedavi bulunana kadar dayanmaya çalışacağım.”Aynı programda sorulan bir soruyaysa oyuncunun cevabı çok içtendi: “Evet, korkuyorum, kızıyorum ve neden ben diye soruyorum”Ünlü klinik psikiyatrist Dr Judy Kuriansky Swayze gibi hastaların böyle bir karar almasının olağan olduğunu düşünüyor: “Eğer siz de Swayze gibi biriyseniz yaşamınızın son demlerini olabildiğince kontrol altına almak istersiniz. Eminim kalan son gücünü de istediklerini yapmak için toplamaya çalışıyordur.”ABD basınında son dönemde Swayze ve eşinin aktörün anılarını yazma uğraşında oldukları yazılıyor.