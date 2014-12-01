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Bilim / Teknoloji

Artık iPhone'la bilgisayarlar kilitlenebilecek

Apple kullanıcıları artık Mac bilgisayarlarını da parmak izleriyle açabilecek

01 Aralık 2014 13:20

Yeni nesil iPhone'ların hemen hepsinde bulunan parmak izi sensörü boyut atladı, artık Apple'ın Mac bilgisayarlarını da kullanıcılar parmak izleriyle açabilecek.

Hürriyet'te er alan habere göre, FingerKey ismini taşıyan bu Mac uygulamasının çalışma mantığı ise basitçe şöyle: Önce uygulamayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz; ardından cihazınızın Bluetooth bağlantısını açarak iPhone'unuzla birbirlerini görmelerini sağlıyorsunuz.

Daha sonra iPhone'unuzun parmak izi sensörünü kullanarak yeni bir güvenlik anahtarı oluşturuyorsunuz. Böylece Mac'lerin kilidini açmak istediğinizde önce telefonunuzdan ilgili uygulamaya girip parmak izinizi taratmanız gerekiyor. Böylece şifreyle uğraşma derdi de ortadan kalkıyor.

Kriptolu bir sistem altyapısına sahip olduğundan güvenilir bir uygulama olan FingerKey, Mac App Store'da 1.99 dolarlık fiyatla satılıyor.

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