Artık internette 'atışıyorlar'



Sert ritimler, hızlı okunan sözler ve karşı tarafa iletilen özlü mesajlara bir de teknik, yaratıcılık ve mimikler eklendiğinde hüneriniz büyük bir alkış koparabiliyor. Ezelden beri rap şarkıcılarının, hayali rakiplerine karşı durdukları şarkılar hazırlanıyor. Canlı konserdeki atmosfer de sahne şovunun heyecanını ikiye katlıyor.

İşte bu heyecan uzun bir süredir, yüz bin kez izlenmiş ve Facebook'da 20 bin kez beğenilmiş 'atışma videoları' turnuvalarıyla internet ortamına da taşınıyor. Kazanan ödül olarak önemli bir gecede sahne alma şansı yakalarken kimi zaman da albüm anlaşmasına imza atabiliyor.

Bu yıl ‘Atışma Videoları Turnuvası’ VBT'nin sekizincisi düzenleniyor. Üçüncü kez, ödül olarak Almanya'nın en önemli Hip Hop Festivali Splash'de sahne alma şansı sunuluyor. Turnuvanın 134 katılımcısı önce takımlar halinde yarışacak. Hünerlerini sergileyecekleri videoyu hazırlamak için iki haftalık süreleri bulunuyor. Haziran ayında turları geçen son iki yarışmacının finale kalacağı turnuvada, baskı yüksek, rakipler ise iddialı.

Hayallerine kavuşanlar

Turnuva birçok rap şarkıcısı için önemli bir dönüm noktası. 2011 yılındaki turnuvada, ikinci tura kalmayı başaran Casper ve Marteria, Four Label adlı müzik şirketinin sanatçı kataloğuna girmeyi başardı. 2011 ve 2012 yıllarında turnuvayı kazanan ‘Weekend’ adlı rapçi ise Hip Hop Festivali Splash'de sahne aldı, en önemlisi plak şirketiyle imzaladığı anlaşma sonrası albümüyle müzik listelerinde üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılki turnuvada şansını deneyen 'Üvey Kardeşler' grubundan 27 yaşındaki rapçi Dobbo, belli bir fiziksel özellik olmadan rapçi olarak bir yerlere gelmenin zor olduğunu belirtiyor. Dobbo ancak turnuva sayesinde insanların ilgisini çekmeyi başarmanın mümkün olabildiğini söylüyor.

İşte tam da bu söylediğini 'Weekend' sahne ismini kullanan arkadaşı Christoph başarmış. Sosyal hizmetler eğitimi gören Weekend, bir süpermarket zincirinde çalışıyor. Bunu söylemekten de çekinmiyor. Kaslı değil, ince kolları olmasıysa onun için hiç sorun değil. Weekend ironiye bayılıyor. Öyle ki, yeni şarkısı “Hi Chimperator”da, albümü almanın bir hata olduğunu anlatıyor.

Doğaçlama şarkı söylemenin keyfi

Turnuvadaki bir diğer isim de gündelik hayata dair söyleyecek bir kaç sözü olan Mikzn70 ve partneri Akfone. 29 yaşındaki yarışmacı, rap atışmasını bir sportif aktivite olarak gördüğünü söylüyor. Onun için turnuvaya katılmak adeta bir bağımlılık haline gelmiş. Ancak bunu günümüz Hip Hop kültürüne bağlamıyor. Çünkü Hip Hop konserlerinde artık eksik bulduğu, 'doğaçlama' sanatının turnuvada tadını çıkarabiliyor.

'Üvey Kardeşler' Buddi ve Dobbo, turnuvada elendi. Miknz70 ve partneri Akfone ise ikinci tura kaldı. 20 bin izleyicili ‘Splash’ festivalinde sahne alabilecekler mi, bunu öğrenmek için hazirana kadar sabretmeleri gerekiyor. Ancak şimdiden internetteki videolarının izleyicileri ikiyle katlanmış durumda.