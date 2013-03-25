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Bilim / Teknoloji

Artık Facebook'ta mesaj atmak ücretli

Uzun süredir konuşulan Facebook ücretli mesaj uygulamasını hayata geçirdi

25 Mart 2013 11:47

Facebook'ta artık listenizde ekli olmayan kişilere mesaj atmak ücretli.

Arkadaş listenizde olmayan birisine gönderdiğiniz mesaj, kullanıcının diğer klasörüne düşüyor. Eğer bunu istemiyorsanız 1.84 TL ödeyerek gönderdiğiniz mesajın kullanıcının gelen mesajlar klasörüne düşmesini sağlamanız mümkün.

Bu uygulaması uzun süredir konuşulan Facebook böylece ücretli mesaj uygulamasını hayata geçirdi.


'Kredi kartı gerekiyor'


Mesaj göndermek istediğinizde karşınıza gelen uyarı penceresi sizi yönlendiriyor.

Uygulamanın bedeli olan mesaj ücretini kredi kartı bilginizi girerek ödüyorsunuz. Bu aşamadan sonra göndermek istediğiniz mesaj karşı tarafa ulaştırılıyor. Şimdi merak edilen asıl konu ise Facebook kullanıcılarının bu uygulamaya nasıl tepki verecekleri.

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