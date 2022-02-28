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Politika

Artıbir Araştırma: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor; AKP yüzde 30'un altında

Anket, 10-20 Şubat tarihleri arasında yapıldı

28 Şubat 2022 07:52

Artıbir Araştırma'nın yaptığı son seçim ankete göre; Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'ndan 4,7 puan önde. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet'in oyları da eklendiğinde; Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 12,4 puana yükseliyor.

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, 10-20 Şubat tarihleri arasında yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 

Buna göre; CHP ve İyi Parti olarak düşünüldüğünde Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,3, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,6 oldu. 6'lı muhalefet masası düşünüldüğünde ise Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 49 oluyor. 

AKP'nin oy oranının yüzde 28,9; CHP'nin yüzde 27,2; İyi Parti'nin oy oranının yüzde 14,1; HDP'nin oy oranının yüzde 13,4 olduğu görüldü. 

MHP yüzde 6,8 ile baraj altı kaldı. DEVA Partisi yüzde 4,2; Gelecek Partisi yüzde 1,9; Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında oy aldı. 

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